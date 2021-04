Australia And New Zealand To Follow Canada In Tightening Monetary Policy

Intermoney | The Bank of Canada last week became the first major central bank to begin tapering its support programmes, with a reduction in asset purchase programmes. The progress made in the economic recovery has prompted the Bank of Canada to reduce net purchases of Canadian government debt by C$1 billion to C$3 billion as of next week. A move that was supported by a very positive forecast for the world economy, projecting global GDP growth of 6.8% in 2021, 4.1% in 2022 and 3.3% in 2023.



The wind is blowing in the Canadian economy’s favour. It is both highly exposed to the US, as well as to the global economy’s performance, due to its role as a major producer of raw materials. In fact, the Bank of Canada projects Canadian GDP to grow by 6.5% in 2021, moderating to 3.7% in 2022 and 3.2% in 2023.



A stronger-than-expected resilience to the pandemic and the accelerated process of digitisation have also led the Bank of Canada to revise upwards the country’s potential growth in 2021 from 0.9% to 1.5%, once temporary factors are excluded.

Inflation is expected to be 2.3% in 2021, 1.9% in 2022 and 2.3% in 2023. Given the above, and the special features of Canada’s economy, it is not surprising its central bank has started to unwind its monetary policy largesse. Whatsmore, there is reason to expect that the stability of Canadian policy rates will come to an end in the last few months of 2022. The step taken in Canada has led to speculation as to which will be the next developed countries where monetary policy may become less generous. And all eyes are on Australia and New Zealand.



In all these cases we are dealing with countries with relatively small populations, a significant exposure to commodities and, therefore, to the global economy. So the reaction functions of their central banks, in terms of timing, should not be extrapolated to other advanced economies. Nevertheless, it is undeniable that monetary policy is beginning to shift around the world and investors will not neglect this reality in the coming months.



Just worthy of note that in March, in the emerging world, dips gave way to rises. Amongst the 37 major emerging economies, 32 of them opted for rate stability, while in the remaining 5, rates were raised.

Intermoney | El Banco de Canadá se convirtió la semana pasada en el primer gran banco central que comenzó a disminuir sus programas de apoyo, con una reducción en los programas de compras de activos. El progreso logrado en la recuperación económica ha llevado al banco de Canadá a la reducción de las compras netas de deuda pública canadiense en 1.000 mil. CAD hasta situarlas en 3.000 mill. CAD a partir de la próxima semana. Un paso que se apoyaba en unas previsiones realmente positivas de la economía mundial, ya que proyecta un avance del PIB global del 6,8% en 2021, del 4,1% en 2022 y del 3,3% en 2023.

El viento sopla a favor de la economía canadiense que se encuentra muy expuesta a EEUU, pero también al desempeño de la economía mundial por su papel de gran productor de materias primas. De hecho, el Banco de Canadá proyecta que el PIB canadiense crezca un 6,5% en 2021, moderando posteriormente hasta 3,7% en 2022 y 3,2% en 2023.

Una resistencia mayor de lo esperado a la pandemia y el proceso acelerado de digitalización han llevado además a que el Banco de Canadá revise al alza el crecimiento potencial de su país en 2021 desde cifras de 0,9% hasta 1,5%, una vez se excluyen los factores temporales.

En cuanto a la inflación, se espera un 2,3% en 2021, un 1,9% en 2022 y un 2,3% en 2023. Una vez tenemos en cuenta todo lo expuesto y las características especiales de la economía de Canadá, no resulta de extrañar que su banco central haya empezado a desmontar la generosidad de su política monetaria y existan motivos para esperar que la estabilidad de los tipos oficiales canadienses llegue a su fin en los últimos meses de 2022. El paso dado en Canadá ha llevado a especular con cuáles serán los próximos países desarrollados en los que la política monetaria se puede tornar menos generosa y todas las miradas se dirigían a Australia y Nueva Zelanda.

En todos los casos citados estamos ante países con una población relativamente reducida y una exposición importante a las materias primas y, por lo tanto, a la coyuntura global. De forma que no deben extrapolarse a otras economías avanzadas las funciones de reacción de sus bancos centrales, en cuanto a los tiempos. No obstante, resulta innegable que la política monetaria empieza a virar a lo largo del mundo y los inversores no descuidarán dicha realidad en los próximos meses.

Solo señalar que en marzo, en el mundo emergente, las bajadas dieron paso a las alzas. Entre las 37 principales economías emergentes, se optó por la estabilidad de tipos en 32 de éstas, mientras que, en las 5 restantes, se incrementaron.