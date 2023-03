Credit Suisse, Sabadell… how ugly it is to point out

The banking tsunami generated by the collapse of SVB and Signature Bank – which the Fed wants to close by offering to buy bonds at par, not at market price, from banks in need of liquidity – threatens to turn into a financial crisis. That is the threat today from markets that are out for blood to stop interest rates rising.

The big European banks, such as Santander and BBVA, which had risen 30% in little more than three months, have lost 15% in seven days, but the markets know how to smell the weakest and Sabadell, which fell more than 10% on Monday and by the same amount on Wednesday, seems to be attracting speculators bent on taking their toll.

Sabadell recognises in its balance sheet that the “Changes in the fair value of hedged items in a portfolio with interest rate risk hedging” meant losses of 1,545 million euros at the end of 2022, a year in which with a balance sheet of 250,000 million (just over 10%, some 27,000 million, in bonds) it earned just over 800 million.

The rate hikes, which in December were far from over, made 2022 a bad year for almost all assets, and certainly for fixed income, which reaped heavy losses, in double digits in many cases.

The SVB took more than $1.8 billion in losses, having to sell $21 billion worth of bonds to meet liquidity demands. Almost any institution in the world – including, of course, insurers, which are the largest holders of debt in much of the continent – would now have huge losses if it were forced to sell and could not wait for those securities to be redeemed.

Pointing to Credit Suisse or Sabadell, or…. is meaningless if it is not with the intention of forcing their downfall, something as possible as it is absurd.

CVredit Suisse, Sabadell… que feo es señalar

El Tsunami sobre la banca que está generando la quiebra del SVB y el Signature Bank –que la FED quiere cerrar ofreciéndose a comprar los bonos a la par, y no a precio de mercado, a las entidades que precisen liquidez, amenaza con convertirse en una crisis financiera. Esa es hoy la amenaza de unos mercados que buscan sangre para poner freno a la subida en flecha de los tipos de interés.

Los grandes bancos europeos, como Santander y BBVA, que habían subido un 30% en poco más de tres meses, pierden el 15% en siete días pero los mercados saben oler al más débil y el Sabadell , que cayó más de un 10% ellunes y otro tanto el míercoles, parece atraer a los especuladores empeñados en cobrarse víctimas

Sabadell reconoce en su balance que los “Cambios del valor razonable de los elementos cubiertos de una cartera con cobertura del riesgo de tipo de interés” le suponían unas pérdidas de 1.545 millones de euros al cierre de 2022, un año en el que con un balance de 250.000 millones (algo más del 10%, unos 27.000 millones, en bonos) ganó poco más de 800 millones.

Y es que las subidas de tipos, que en diciembre distaban de haber concluido, lograron que 2022 fuera un mal año para casi todos los activos, y desde luego para la renta fija, que cosechó pérdidas abultadas, de doble dígito en muchos casos.

El SVB obtuvo más de 1.800 millones de dólares de pérdidas al tener que vender bonos por valor de 21.000 millones para atender las demandas de liquidez. Casi cualquier entidad del mundo –incluidas, por supuesto las aseguradoras, que son las grandes tenedoras de deuda en buena parte del continente- tendría ahora enormes pérdidas si se viera forzada a la venta y no pudiera esperar a la amortización de esos títulos.

Señalar a Credit Suisse o a Sabadell, o a… carece de sentido si no es con intención de forzar su caída, algo tan posible como absurdo.