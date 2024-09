End of the inversion of the US yield curve: for the first time in 26 months, the 10-year bond vs. the 2-year bond shows a positive slope

Banca March : More than two years after the 10-year – 2-year slope began the inversion – the short 2-year sovereign rate was higher than the long 10-year rate – today the US benchmark has a positive slope for the first time. In this case, the inversion of the curve has lasted 26 months, the longest period since the 1980s.

Historically, the last six recessions have been preceded by an inversion of the curve, although on two occasions this has not happened – 1988 and 1998 – giving false signals. Therefore, the inversion of the curve is a necessary but not sufficient condition for the arrival of a recession. In the hypothetical case of going through one at this time, we would find ourselves in the one with the longest lag against the beginning of the inversion -26 months vs. 11 months median since 1980-. On the other hand, the 10 – 3 month benchmark continues to maintain a strong negative slope –132 b.p.-, which contradicts the signal sent by the 10 – 2 year pair, since disinvestment is precisely the moment closest to recession. This is because the market expects sharp rate cuts -126 b.p.- in the next six months, which we believe is exaggerated with the current macroeconomic data.

Fin a la inversión de la curva de tipos USA: el bono 10 años vs el bonos a 2 años presenta por primera vez en 26 meses pendiente positiva

Banca March | Más de dos años después de que la pendiente 10 años – 2 años iniciase la inversión –el tipo soberano corto a 2 años era mayor que el tipo largo a 10 años–, hoy la referencia estadounidense presenta por primera vez una pendiente positiva. En este caso, la inversión de la curva ha durado 26 meses, siendo el periodo más largo desde los años 80.

Históricamente, las últimas seis recesiones han venido precedidas de una inversión de la curva, aunque en dos ocasiones esto no ha sucedido –1988 y 1998– ofreciendo falsas señales. Por ello, la inversión de la curva es una condición necesaria, pero no suficiente para la llegada de una recesión. En el hipotético caso de estar atravesando una en estos momentos, nos encontraríamos en la de mayor decalaje frente al inicio de la inversión –26 meses vs. 11 meses de mediana desde 1980–. Por otro lado, la referencia 10 – 3 meses sigue manteniendo una fuerte pendiente negativa –-132 p.b.–, lo que contradice la señal enviada por el par 10 – 2 años, ya que la desinversión es precisamente el momento más cercano a la recesión. Esto sucede porque el mercado espera unas fuertes bajadas de tipos –126 p.b.– en los próximos seis meses, algo que nos parece es exagerado con los datos macroeconómicos actuales.