Ferrovial sells its remaining 25% stake in Serveo and leaves services in Spain

Ferrovial has sold its remaining 24.78% stake in Serveo, its former services unit, to the Portobello fund – which in 2022 had already bought the other 75% for EUR 220 million – making the Spanish management company the sole shareholder with 100% of the shares.

With this transaction, FER completes its exit from the services business in Spain, as part of its strategy to focus on its core business, the development and operation of infrastructures. For its part, Portobello argues that Serveo has grown “significantly” in the last two years, during which it has also acquired the complementary businesses of Sacyr Facilities and Grupo Jáuregui.

The integration of Sacyr’s services area alone brought an additional turnover of more than 400 million euros to the company, bringing the total number of Serveo employees to 47,000, one of the largest employers in Spain.

Serveo is dedicated to the provision of comprehensive maintenance services in industry, facility management (cleaning and general maintenance), management of non-medical services in hospitals, energy management of buildings and maintenance of transport infrastructures.

Ferrovial vende el 25% que le quedaba en Serveo y deja los servicios en España

Ferrovial ha vendido el 24,78% de participación que le quedaba en Serveo, su antigua unidad de servicios, al fondo Portobello -que en 2022 ya le compró el otro 75% por EUR 220 millones- por lo que la gestora española se convierte ahora en su único accionista con el 100% de las acciones.

Con esta transacción, FER culmina su salida del negocio de servicios en España, enmarcada en su estrategia para enfocarse en su actividad principal, el desarrollo y la operación de infraestructuras. Por su parte, Portobello defiende que Serveo ha crecido “significativamente” en estos dos últimos años, en los que también ha ejecutado la compra de los negocios complementarios de Sacyr Facilities y Grupo Jáuregui.

Solo la integración del área de servicios de Sacyr aportó una facturación adicional superior a los 400 millones de euros a la compañía, elevando la cifra total de empleados de Serveo a los 47.000 trabajadores, uno de los mayores empleadores de España.

Serveo se dedica a la prestación de servicios integrales de mantenimiento en la industria, facility management (limpieza y mantenimiento general), gestión de los servicios no médicos de hospitales, gestión energética de edificios y mantenimiento de infraestructuras del transporte.