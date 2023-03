Switzerland has a problem: its banking system is 4.5 times its GDP

Scope Rating | The unprecedented and last-minute deal, to be completed in the coming weeks, should help contain the financial cost of stabilising the hard-pressed Credit Suisse for the Swiss Confederation and also contain potential spillovers to the wider Swiss economy.



The developments highlight the long-standing risks to the economy stemming from the banking system, given its large size relative to the Swiss economy and annual budget. Total assets of the Swiss banking system amounted to CHF 3.5 trillion at the end of 2022, or about 448% of GDP (figure 1). UBS accounted for 132% of GDP at the end of 2022, while Credit Suisse’s much smaller balance sheet accounted for 69%. Thus, the combined balance sheet of UBS and Credit Suisse amounted to about CHF 1.55 trillion, i.e. about 200% of GDP. The merger thus results in a higher concentration of risks for Switzerland.



Beyond balance sheet metrics, the Swiss banking system also contributes significantly to the national economy through its contribution to gross value added (GVA, 5.9% of total on average 2017-2022) and employment (3.6% in 2022 according to BAK Basel).



The Swiss government has used its financial power to help find a solution to the Credit Suisse crisis, providing a CHF 9 billion guarantee (around 1.2% of GDP) to UBS to cover potential losses in excess of CHF 5 billion arising from the liquidation of some Credit Suisse positions. In addition, the government has granted a guarantee of CHF 100 billion (13% of GDP) to the Swiss National Bank (SNB) to provide additional liquidity through a newly created public liquidity facility (PLB) that does not require collateral.



The liquidity provided by the SNB through the PLB enjoys preferred creditor status, which helps to mitigate sovereign risk. The same applies to Credit Suisse’s large capitalisation and the redemption of the bank’s CHF 16 billion AT1 securities, which increases core equity. Should the SNB incur uncovered losses on any of its exposures, this would affect the Swiss Confederation and the Swiss cantons through the SNB’s annual profit allocations, as was the case when the SNB’s 2022 losses of CHF 133 billion prevented any profit allocation.

Suiza tiene un problema: su sistema bancario es 4,5 veces su PIB

Scope Rating | El acuerdo sin precedentes y de última hora, que se completará en las próximas semanas, debería ayudar a contener el coste financiero de estabilizar el presionado Credit Suisse para la Confederación Helvética y también contener las posibles repercusiones en la economía suiza en general.



Los acontecimientos ponen de relieve los riesgos que desde hace tiempo pesan sobre la economía derivados del sistema bancario, dado su gran tamaño en relación con la economía y el presupuesto anual de Suiza. Los activos totales del sistema bancario suizo ascendían a 3,5 billones de francos suizos a finales de 2022, es decir, alrededor del 448% del PIB (gráfico 1). UBS representaba el 132% del PIB a finales de 2022, mientras que el balance de Credit Suisse, muy reducido, representaba el 69%. Por lo tanto, el balance combinado de UBS y Credit Suisse ascendía a unos 1,55 billones de francos suizos, es decir, alrededor del 200% del PIB. Así pues, la fusión se traduce en una mayor concentración de los riesgos para Suiza.

Más allá de las métricas de balance, el sistema bancario suizo también contribuye significativamente a la economía nacional a través de su aportación al valor añadido bruto (VAB, 5,9% del total en promedio 2017-2022) y al empleo (3,6% en 2022 según BAK Basilea).



El Gobierno suizo ha utilizado su poder financiero para ayudar a encontrar una solución a la crisis de Credit Suisse, proporcionando una garantía de 9.000 millones de CHF (alrededor del 1,2% del PIB) a UBS para cubrir posibles pérdidas superiores a 5 000 millones de CHF derivadas de la liquidación de algunas posiciones de Credit Suisse. Además, el Gobierno ha concedido una garantía de 100.000 millones de CHF (13% del PIB) al Banco Nacional Suizo (BNS) para proporcionar liquidez adicional a través de un mecanismo público de liquidez (PLB) de nueva creación que no necesita garantías.



La liquidez proporcionada por el BNS a través del PLB goza de la condición de acreedor preferente, lo que contribuye a mitigar el riesgo soberano. Lo mismo ocurre con la amplia capitalización de Credit Suisse y la amortización de los títulos AT1 del banco por valor de 16.000 millones de CHF, que incrementa los fondos propios básicos. En caso de que el BNS incurriera en pérdidas no cubiertas en alguna de sus exposiciones, esto afectaría a la Confederación Helvética y a los cantones suizos a través de las asignaciones anuales de beneficios del BNS, como ocurrió cuando las pérdidas del BNS en 2022 de 133.000 millones de CHF impidieron cualquier asignación de beneficios