Telefónica wins lawsuit against Millicom for cancelling purchase of its Costa Rican subsidiary

A New York court has ruled in favour of Telefónica in its lawsuit against Millicom International Cellular for refusing in 2020 to honour the agreement to buy the telecommunications company’s subsidiary in Costa Rica for USD 570 million (around EUR 530 million at current exchange rates).



Although the ruling does not specify the amount to be paid in compensation by the telephone operator, which refused to make the purchase despite having agreed to do so the previous year, the newspaper ‘Expansión’ reports that it would amount to around USD 140 million (EUR 130 million).

Telefónica gana la demanda a Millicom por cancelar la compra de su filial en Costa Rica



Un tribunal de Nueva York ha dictado sentencia a favor de Telefónica en su juicio contra Millicom International Cellular por haberse negado en 2020 a cumplir el acuerdo para la compra de la filial de la compañía de telecomunicaciones en Costa Rica por 570 millones de dólares (unos 530 millones de euros al cambio actual).



A pesar de que el fallo no concreta el importe a pagar en forma de indemnización por parte de la operadora telefónica, que se negó a realizar la compra a pesar de haber pactado hacerlo el año anterior, el diario ‘Expansión’ adelanta que ascendería a unos 140 millones de dólares (130 millones de euros).