Immigration will increase Spain’s population by half a million people in 2023, to 48.6 million

What the INE statistics reveal is that all this growth comes from a population born outside Spain that now resides in our country. This group grew last year by 571,000 people, compensating for the loss of the population born in Spain. The population born and residing in Spain suffered a drop of 63,500 people in 2023. This means that births in our country did not compensate for deaths. However, the number of inhabitants grew by more than half a million people for the second year in a row.



Already in 2022 there was a similar growth, with one million more people in our country in just two years, which in turn supports the rise in employment and GDP. “A very important part of the growth of the economy in recent years has been due to the increase in population, without significant improvements in productivity,” remarked the Bank of Spain in one of its latest presentations, according to the digital newspaper Vozpopuli.



In the last eight years the population in Spain has grown by more than two million people, from 46.5 million people in January 2017 to 48.6 million in January 2024, and all of them were born in another country. A total of 8.77 million foreign-born people reside in Spain, of whom 2.28 million have Spanish nationality.

La inmigración eleva la población en España en medio millón de personas en 2023, hasta los 48,6 millones



Lo que revela la estadística del INE es que todo ese crecimiento viene de población nacida fuera de España que ahora reside en nuestro país. Ese colectivo creció el año pasado en 571.000 personas, compensando la pérdida de población nacida en España. La población nacida y residente en España sufrió en 2023 una caída de 63.500 personas. Esto significa que los nacimientos en nuestro país no compensaron las muertes. Sin embargo, el número de habitantes creció en más de medio millón de personas por segundo año consecutivo.



Ya en 2022 se produjo un crecimiento similar, registrándose un millón de personas más en nuestro país en apenas dos años, lo que favorece a su vez al alza del empleo y del PIB. “Una parte muy importante del crecimiento de la economía en los últimos años se ha debido al aumento de la población, sin mejoras significativas en la productividad”, remarcó el Banco de España en una de sus últimas presentaciones, según informa el diario digital Vozpopuli.



En los últimos ocho años la población en España ha crecido en más de dos millones de personas, pasando de 46,5 millones de personas en enero de 2017 a 48,6 millones en enero de 2024, y todas nacieron en otro país. Un total de 8,77 millones de personas nacidas en el extranjero residen en España, de las que 2,28 millones tienen nacionalidad española.