215 shops close every day in Spain

Covid, inflation, stagnation of consumption… these are just additional problems for a sector that is facing these days the rise in the minimum wage, the rise in Social Security contributions, the fall in consumption… “And a suffocating regulatory framework: A business opening its doors in 2021 would be affected by more than 3,000 regulations of all kinds, from European to municipal,” explains Francisco Vidal, director of economics at Cepyme, the employers’ association for small and medium-sized enterprises, which is facing a perfect storm for small Spanish businesses.

So Spanish businesses are facing an unprecedented wave of closures. If in 2022 they closed 19,000, in January 2023 alone another 6,700 have gone out of business.

To understand the situation they face, it is enough to say that, according to Cepyme data, in the third quarter of 2022 the return on assets of small and medium-sized Spanish companies was 3%, with sales 2.9% lower than in the third quarter of 2019 (pre-covid) and costs that rose 23% year-on-year.

Added to that is the rise in financial costs: rates on new loans went from 1.92% (for small companies) and 1.36% (for medium-sized companies) in January 2022 to 3.53% and 3.36% respectively in December 2022, a month and a half ago.

And now, a new increase in the minimum wage – up to 1080 euros – which is already equivalent to 70% of the average annual salary in companies with less than 50 workers, which is 1,535 euros according to the INE (1,903 euros in medium-sized companies and 2,106 euros in large companies).

This, together with a fall in productivity – in Spain it has fallen by almost 2% from 2015 to 2022 while in the EU as a whole it increased by 2.5%, according to data from the European Commission – make for a bleak outlook.

En España cierran 215 comercios al día

El covid, la inflación, el estancamiento del consumo… son solo problemas añadidos para un sector que afronta estos días la subida del salario mínimo, la subida de las cotizaciones a la Seguridad Social, la caída del consumo… “Y un marco regulatorio asfixiante: Un comercio que abriese sus puertas en 2021 se veía afectado por más de 3.000 normas de toda índole, desde europeas a municipales” explica Francisco Vidal, director de Economía de Cepyme, la patronal de las pequeñas y medianas empresas, que afrontan una tormenta perfecta para los pequeños comercios españoles

Así que los comercios españoles protagonizan una oleada de cierres sin precedentes. Si en el año 2022 cerraron 19.000, solo en enero de este 2023 han echado el cierre otros 6.700.

Para entender la situación que enfrentan basta decir que, según los datos de Cepyme, en el tercer trimestre de 2022 la rentabilidad del activo de las pequeñas y medianas empresas españolas era del 3%, con unas ventas un 2,9% menores a las del tercer trimestre de 2019 (pre covid) y unos costes que subían el 23% interanual.

A eso se añade el encarecimiento de los costes financieros: Los tipos de los nuevos préstamos pasaron del 1,92% (para pequeñas empresas) y el 1,36% (para medianas) en enero del 2022 al 3,53 y 3,36% respectivamente en diciembre de 2022, hace mes y medio.

Y ahora, una nueva subida del salario mínimo –hasta 1080 euros- que equivale ya al 70% del salario medio anual en las empresas de menos de 50 trabajadores, que es de 1.535 € según el INE (1.903 € en las medianas y 2.106 € en las grandes)

Lo que unido a una caída de la productividad –en España ha caído casi un 2% desde 2015 hasta 2022 mientras que en el conjunto de la UE aumentaba un 2,5%, según los datos de la Comisión Europea- configuran un panorama desolador.