Repsol sells exploration and production assets in Canada to Peyto for 468 million dollars

Repsol has agreed to sell its oil and gas assets in Canada to Peyto for $468 million (about 433 million euros). The deal includes all mineral rights, facilities and infrastructure related to Repsol’s Canadian oil and gas exploration and production business, including the Greater Edson area assets, which have a net production of 23 kboe/d, mainly gas. Repsol maintains commercial and logistics operations in Canada through its St. John LNG facility and its trading business.



Repsol has made divestments in non-strategic locations – reducing its exploration and production presence from 25 to 14 countries following the sale of assets in Vietnam, Malaysia, Papua New Guinea, Australia, Greece, Morocco, Iraq, Bulgaria, Ecuador and Russia – and focusing new developments in key areas such as the US and Brazil, as well as making selective acquisitions in unconventional assets and in US waters.

The value of the existing portfolio of assets for its Exploration & Production business was underlined through its partnership with EIG, which acquired a 25% stake for 4.8 billion euros.

for USD 4.8 billion, valuing the unit at USD 19 billion.

Repsol vende activos de exploración y producción en Canadá a Peyto por 468 millones de dólares

Repsol ha acordado vender sus activos de petróleo y gas en Canadá a Peyto por 468 millones de dólares (unos 433 millones de euros). El acuerdo incluye todos los derechos mineros, instalaciones e infraestructuras relacionadas con el negocio canadiense de exploración y producción de petróleo y gas de Repsol entre los que se incluyen los activos del área Greater Edson, que tienen una producción neta de 23 kbep/d, principalmente gas. Repsol mantiene operaciones comerciales y logísticas en Canadá a través de su instalación de GNL St

John y su negocio de trading.

Repsol ha realizado desinversiones en lugares no estratégicos reduciendo su presencia en exploración y producción de 25 a 14 países tras la venta de activos en Vietnam, Malasia, Papúa Nueva Guinea, Australia, Grecia, Marruecos, Irak, Bulgaria, Ecuador y Rusia- y centrando los nuevos desarrollos en áreas clave como EE.UU. y Brasil, así como llevando a cabo adquisiciones selectivas en activos no convencionales y en aguas

estadounidenses.

El valor de la actual cartera de activos para su negocio de Exploración y Producción se puso de manifiesto a través de su asociación con EIG, que adquirió una participación

del 25% por 4.800 millones de dólares, valorando la unidad en 19.000 millones de dólares.