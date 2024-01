Spain: Corporate lending (-3.6%) and lending to households (-2%) continues to fall.

In line with the +0.1% YoY rise in M3 in December (its first increase since June 2023), lending to the private sector increased in the euro zone by +0.5%. YoY in December vs. +0.4% in November, thanks mainly to a rebound

in corporate lending (+0.4% vs 0% in November).

The ECB released on Friday data on lending to the private sector in the euro zone, with an increase of €2.6 billion in December (+0.5% YoY) thanks to a rebound in corporate lending (+0.4% vs. 0% in November).

corporate lending (+0.4% vs 0% in November) and despite a slight decline in lending to households (+0.3% vs +0.5% in November).

Among large European economies, the divergence between the growth of French (+2.4%) and German (+1.4%) corporate loans and the fall in Spanish lending (-3.6%) and Italian (-3.9%) lending. Similarly, lending to

households is also positive in Germany (+0.6%) and France (+1.4%), but

negative in Spain (-2%) and Italy (-1.3%).

The exception to this divergence between core and peripheral countries is in consumer credit, where the lowest growth rate is in German credit: +0.9%, in contrast to +5.4% for Italian credit and +2.1% at the European level.

España: El crédito corporativo (-3,6%) y a los hogares (-2%) sigue a la baja

En línea con el aumento del +0,1% a/a de la M3 en diciembre (su primer aumento desde junio de 2023), el préstamo al sector privado ha aumentado un +0,5% a/a vs. +0,4% en noviembre, gracias principalmente al repunte del préstamo corporativo (+0,4% vs 0% en noviembre). El BCE publicó el viernes los datos de préstamo al sector privado en la Eurozona, con un aumento de €2,6mm en diciembre (+0,5% a/a) gracias al repunte del préstamo corporativo (+0,4% vs 0% en noviembre) y a pesar del ligero descenso en el crédito a hogares (+0,3% vs +0,5% en noviembre).

Entre las grandes economías europeas, se mantiene la divergencia entre el crecimiento de los préstamos corporativos franceses (+2,4%) y alemanes (+1,4%) y las caídas del préstamo español (-3,6%) e italiano (-3,9%). Del mismo modo, el préstamo a los hogares es también positivo en Alemania (+0,6%) y Francia (+1,4%), pero negativo en España (-2%) e Italia (-1,3%). La excepción a esta divergencia entre los países core y periféricos la encontramos en el crédito al consumo, donde la menor tasa de crecimiento recae en el crédito alemán: +0,9%, en contraste con el +5,4% del crédito italiano y el +2,1% a nivel europeo.