The government “sheds” almost 294,000 precarious civil servants and raises public employment by 10%

The number of public administration workers has risen by 10.7%. This is after the statistics compiled by the Civil Service Department added 294,000 workers with temporary or very short-term interim contracts, as well as trainees. Although the adjustment was made when these competences depended on the Ministry of Finance, it only became known when they were transferred to the Ministry of Digital Transformation, headed by José Luis Escrivá.

The new figures recognise that almost 300,000 public sector workers suffer the precarious conditions that the Minister of Employment, Yolanda Díaz, blames on the private sector, an indication of an increasingly scandalous double standard in employment.

The adjustment is divided between 224,000 “temporary staff” on contracts of less than six months and a further 70,000 trainees and apprentices.

Even so, the latest Civil Service figures for July show a balance of 2,967,578 civil servants. This represents an increase of 235,870 people, 8.65% more than a year earlier.

