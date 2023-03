Cepsa sells its exploration and production business in Abu Dhabi to TotalEnergies

Cepsa sells its Exploration and Production business in the United Arab Emirates to France’s TotalEnergies. This comprises the transfer of Cepsa’s 20% interest in the Satah Al Razboot, Umm Lulu, Bin Nasher and Al Bateel well concession (SARB and Umm Lulu Operation) and the subsequent transfer of its indirect 12.88% interest in the Mubarraz concession through the sale of its shares in Cosmo Abu Dhabi Energy Exploration & Production Co. Ltd (Mubarraz Operation).



In 2018, Cepsa’s purchase of 20% of the Satah Al Razboot, Umm Lulu, Bin Nasher and Al Bateel fields alone was valued at €1.2 billion.

These operations have an effective date of 1 January 2023 and are subject to the fulfilment of the conditions precedent customary in this type of transaction, including the formalisation of the documentation and obtaining the final approvals.

The sale of the assets responds to the fulfilment of Cepsa’s green transformation strategy for 2030, “Positive Motion”, advancing in the transformation of the group to become a leader in sustainable mobility, the production of biofuels and green hydrogen in Spain and Portugal, and to be a benchmark in the energy transition.

To achieve this goal, Cepsa has committed to invest up to 8,000 million euros in this decade. “This transaction positions Cepsa to accelerate its strategic objective of migrating its business towards new sustainable areas, such as green hydrogen or biofuels, as well as the development of the first ultra-fast charging network for electric vehicles in Spain and Portugal,” explained Cepsa CEO Maarten Wetselaar.

Cepsa vende a TotalEnergies su negocio de exploración y producción en Abu Dabi

Cepsa vende a la francesa TotalEnergies su negocio de Exploración y Producción en Emiratos Árabes Unidos. Este comprende la transmisión de la participación del 20% de Cepsa en la concesión de los pozos Satah Al Razboot, Umm Lulu, Bin Nasher y Al Bateel (Operación de SARB y Umm Lulu) y la posterior transmisión de su participación indirecta del 12,88% en la concesión de Mubarraz mediante la venta de sus acciones en Cosmo Abu Dhabi Energy Exploration & Production Co. Ltd (Operación de Mubarraz).

En 2018, solamente la compra de Cepsa del 20% de los campos Satah Al Razboot, Umm Lulu, Bin Nasher y Al Bateel se valoró en 1.200 millones de euros.

Estas operaciones tiene como fecha efectiva el 1 de enero de 2023 y están sujetas al cumplimiento de las condiciones suspensivas habituales en este tipo de transacciones, incluida la formalización de la documentación y obtención de las aprobaciones finales.

La venta de los activos responde al cumplimiento de la estrategia de transformación verde a 2030 de Cepsa, “Positive Motion”, avanzando en la transformación del grupo para convertirse en líder en movilidad sostenible, la producción de biocombustibles e hidrógeno verde en España y Portugal, y ser un referente de la transición energética.

Para alcanzar este objetivo, Cepsa se ha comprometido a invertir hasta 8.000 millones de euros en esta década. “Esta transacción posiciona a Cepsa para acelerar su objetivo estratégico de migrar sus negocios hacia nuevas áreas sostenibles, como el hidrógeno verde o los biocombustibles, así como el desarrollo de la primera red de recarga ultrarrápida para vehículos eléctricos en España y Portugal”, ha explicado el CEO de Cepsa, Maarten Wetselaar.