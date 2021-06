Nipon Steel Sells Half Of Its Shares In Acerinox

Nippon Steel has announced the sale of a 7.9% stake in Acerinox, the Spanish stainless steel manufacturer, for 218 million euros. The transaction was completed in a private placement by UBS amongst big investors in a few hours at 10.2 euros per share. The price was 5% below the close on Thursday June 17.

So much paper has penalised the company’s share price and Acerinox started Friday 18th’s session with a volatility auction. This is BME’s automatic mechanism to contain the ups and downs of extreme volatility, before setting prices at around 10 euros, with a 7% fall.

The Japanese steelmaker was until now Acerinox’s second largest shareholder with 15.8%, behind the 19.35% held by Corporación Financiera Alba, the March family’s investment vehicle. The third investor is Daniel Bravo with 4.5%.

Acerinox, which started the year at 8.7 euros per share, now has a stock market value of 2.7 billion euros, which, with earnings per share estimated at 0.81 euros for 2021, represents an estimated PER 21 of 14.5 times. And it maintains a clear buy recommendation from the market consensus, which gives it a 12-month target price above 12 euros per share.

Acerinox has production plants in Spain (Campo de Gibraltar, Ponferrada and Igualada), in the USA (North American Stainless, in Kentucky), in South Africa (Columbus Stainless) and the most recent one, in Malaysia.

Nipon Steel vende la mitad de sus acciones en Acerinox

Nippon Steel ha anunciado la venta del 7,9% del capital de Acerinox, el fabricante español de acero inoxidable, por 218 millones de euros. La operación se concretó mediante una colocación privada, realizada por UBS, entre grandes inversores en pocas horas, a 10,2 euros por acción, un 5% por debajo de la cotización de cierre del jueves17 de junio.

Tanto papel ha penalizado la cotización de la empresa y Acerinox ha arrancado la sesión del viernes 18 con una subasta de volatilidad, el mecanismo automático de BME para contener los altibajos de extrema volatilidad, antes de marcar precios en el entorno de los 10 euros, con una caída del 7%.

La siderúrgica japonesa era hasta ahora el segundo accionista de Acerinox con el 15,8%, por detrás del 19, 35% que mantiene Corporación Financiera Alba, el vehículo inversor de la familia March. El tercer inversor es Daniel Bravo con el 4,5 %.

Acerinox, que comenzó el año en los 8,7 euros por acción, tiene hoy un valor en Bolsa de 2.700 millones de euros, lo que con un beneficio por acción estimado para este 2021 en 0,81 € supone un PER 21 estimado de 14,5 veces. Y mantiene una recomendación clara de compra por parte del consenso del mercado, que le da un precio objetivo a 12 meses por encima de los 12 euros por título.

Acerinox tiene plantas de producción en España (Campo de Gibraltar, Ponferrada e Igualada) en EEUU (North American Stainless, en Kentucky), en Sudáfrica (Columbus Stainless) y la más reciente, en Malasia