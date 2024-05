The Governor of the Bank of Spain bids farewell, warning that little more than 20% of Spaniards trust the Government

The Governor of the Bank of Spain, Hernández de Cos, whose term of office ends next June, said farewell to Parliament yesterday, noting that just over 20% of citizens have confidence in the government, which means sharing with France the worst figure among the major European economies. In the case of political parties, the figure does not even reach 10%, and here Spain’s negative lead is indisputable. And Parliament itself is below 20%, which is also the lowest figure among the neighbouring countries.



“The differences between Spain and all the other countries are statistically significant,” explains the Bank of Spain, which also explains that “the degree of confidence that institutions generate in economic agents is a fundamental determinant of long-term growth”. This process, explained the governor, “began in the financial crisis”, and the deterioration in Spain has been “more marked than that observed in other neighbouring countries”.

Pablo Hernández de Cos also warned of the “dangers” that uncontrolled increases in the minimum wage and the homogeneous reduction in working hours could pose for the labour market. He insisted that the latest Social Security reform generates a bigger “hole” in the pension system and called for a “comprehensive review” of the tax system to improve the effectiveness and efficiency of tax collection and public spending.

El Gobernador del Banco de España se despide advirtiendo que poco más del 20% de los españoles confía en el Gobierno

El Gobernador del Banco de España, Hernández de Cos, cuyo mandato termina el próximo mes de junio, se despidió ayer del Parlamento señalando que poco más del 20% de la ciudadanía confía en el Gobierno, lo que supone compartir con Francia el peor número de entre las grandes economías europeas. En el caso de los partidos políticos la cifra no llega ni siquiera al 10% y aquí el liderato negativo de España es indiscutible. Y el propio Parlamento se queda por debajo del 20%, que es también la cifra más baja de entre los países del entorno.



«Las diferencias de España con todos los demás países son estadísticamente significativas», expone el Banco de España, que además explica que «el grado de confianza que generan las instituciones en los agentes económicos son un determinante fundamental del crecimiento a largo plazo». Este proceso, explicó el gobernador, «comenzó en la crisis financiera», y el deterioro en España ha sido «más acusado que el observado en otros países del entorno».

Pablo Hernández de Cos, advirtió además de los “peligros” que puede suponer para el mercado de trabajo las subidas sin control del Salario Mínimo Interprofesional y la reducción homogénea de la jornada laboral. Insistió en que la última reforma de la Seguridad Social genera un mayor “agujero” en el sistema de pensiones y reclamó una “revisión integral” del sistema fiscal para mejorar la eficacia y eficiencia de la recaudación y del gasto público.