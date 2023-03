The market sees recession: The 2/10 year US bond curve inverted by more than one percentage point for the first time in 40 years

Ana Racionero (Intermoney) | A Fed rate hike to 6%, a level whose risks have long been hedged in the options market, is starting to look less and less far-fetched. Powell’s appearance before the Senate yesterday unleashed a tsunami that sent bonds on both sides of the Atlantic tumbling, causing traders to recalibrate rate levels. The swap market raised the interest rate for the Fed’s September meeting to 5.60% and, as we said yesterday, Europe was pricing in 150 bps of additional ECB rate hikes.

The USD rallied to one-month highs against other currencies and the 2s10 curve inverted by one percentage point (the two-year UST, which rose above 5%, the highest level since 2007, crossed 105 bp above the 10-year), something not seen since Volcker suggested a “hard landing” in 1981, and which clearly indicates that the market is betting that the Fed’s monetary policy will end up causing a recession.

Ana Racionero (Intermoney) | Empieza a parecer cada menos descabellado un nivel de llegada de la FED del 6%, nivel cuyos riesgos hace tiempo que se están cubriendo en el mercado de opciones. La comparecencia de ayer de Powell ante el Senado desataba un tsunami que hacía caer los bonos a ambos lados del Atlántico, haciendo que los operadores tuvieran que volver a recalibrar los niveles de tipos. El mercado de swaps elevaba al 5.60% el tipo de interés para la reunión de la FED de septiembre y, como decíamos ayer, en Europa se descontaban 150 pb de subidas adicionales por parte del BCE.

El USD se revalorizaba a máximos de un mes frente a las demás divisas, y la curva 2s10 se invertía en un punto porcentual (el dos años UST, que pasaba del 5%, nivel más alto desde 2007, llegaba a cruzarse 105 pb por encima del 10 años), algo que no se veía desde que, en 1981, Volcker sugiriese un “aterrizaje duro”, y que claramente indica que el mercado apuesta porque la política monetaria de la FED termine provocando una recesión.