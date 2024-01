Avangrid (Iberdrola) withdraws from its alliance with PNM Resources in the US

Avangrid, Iberdrola’s US subsidiary, announced on Tuesday that it is terminating its merger agreement with PNM Resources due to non-compliance with the conditions set for the closing of the transaction.

In this way, the group chaired by Ignacio Sánchez Galán renounces what was its big move to create an energy ‘giant’ in the United States with a market value after the merger of more than 20,000 million dollars (about 18,140 million euros).



The acquisition was to create one of the largest companies in the US sector, with ten regulated utilities in six states (New York, Connecticut, Maine, Massachusetts, New Mexico and Texas) and the third largest renewable energy operator in the country, with a total presence in 24 states.

Avangrid, Iberdrola’s US subsidiary, which reaffirmed the targets it had announced to the market for 2023, stressed that it “intends to continue to focus on its strong growth opportunities, with more than $9 billion (about 8.17 billion euros) in organically secured incremental capital projects during the merger pipeline”.

In early January 2022, Iberdrola declared its intention to take over PNM Resources through its subsidiary Avangrid by extending the expiry of the merger contract signed by both companies to accelerate their growth in the US market.



At the time, the regulator of the State of New Mexico rejected Iberdrola’s purchase of PNM Resources through its subsidiary Avangrid. The no to the deal was unanimous among the five members of the commission, who considered that the risks of the deal outweighed the promised benefits to state taxpayers. Behind it was a suggestion that the company was not “honest” because of the fallout from the Villarejo case, in which several Iberdrola executives are still under indictment.



Avangrid, Iberdrola’s US subsidiary, will not face any type of contractual penalty after deciding to terminate the agreement and merger plan with PNM Resources, as the conditions set out in the agreement for the closing of the transaction were not met within the timeframe foreseen for this purpose, reports Europa Press.



The merger agreement between the two companies was conditioned, among other things, to the receipt of all required regulatory approvals, failing which either party could withdraw from the agreement before the deadline for completion after the last extension, which was scheduled for this past 31 December.

Avangrid (Iberdrola) desiste de su alianza con PNM Resources en EEUU

Avangrid, filial estadounidense de Iberdrola, ha anunciado este martes la resolución de su contrato de fusión con PNM Resources por el incumplimiento de las condiciones previstas para el cierre de la operación.

De esta manera, el grupo presidido por Ignacio Sánchez Galán renuncia a la que era su gran movimiento para crear un ‘gigante’ energético en Estados Unidos con un valor de mercado tras la fusión superior a los 20.000 millones de dólares (unos 18.140 millones de euros).

La adquisición iba a suponer la creación de una de las mayores compañías del sector norteamericano, con diez eléctricas reguladas en seis Estados (Nueva York, Connecticut, Maine, Massachusetts, Nuevo México y Texas) y el tercer operador de renovables del país, con una presencia total en 24 estados.

Avangrid, la filial estadounidense de Iberdrola, que reafirmó los objetivos que había anunciado al mercado para 2023, subrayó que “tiene la intención de seguir centrándose en sus sólidas oportunidades de crecimiento, con más de 9.000 millones de dólares (unos 8.170 millones de euros) en proyectos de capital incremental garantizados orgánicamente durante el período de tramitación de la fusión”.

A principios de enero de 2022, Iberdrola declaró su intención de hacerse con PNM Resources a través de su filial Avangrid extendiendo el vencimiento del contrato de fusión suscrito por ambas compañías para acelerar su crecimiento en el mercado de Estados Unidos.

En su momento, el regulador del Estado de Nuevo México tumbó la compra por parte de Iberdrola, a través de su filial Avangrid, de PNM Resources. El no a la operación fue unánime por parte de los cinco miembros de la comisión, que consideraron que los riesgos del acuerdo superan los beneficios prometidos a los contribuyentes estatales. Detrás, una sugerencia de que la empresa no era “honesta” por las derivaciones del caso Villarejo, en el que varios directivos de Iberdrola siguen imputados.

Avangrid, la filial estadounidense de Iberdrola, no deberá hacer frente a ningún tipo de sanción contractual tras decidir resolver el acuerdo y plan de fusión con PNM Resources, al no haberse cumplido en el plazo contemplado al efecto las condiciones previstas en el mismo para el cierre de la operación, informa Europa Press.

El acuerdo de fusión entre ambas compañías estaba condicionada, entre otras cosas, a la recepción de todas las aprobaciones regulatorias requeridas, pudiendo, de no ser así, cualquiera de las partes desistir del acuerdo antes del plazo de la finalización tras la última prórroga, que estaba previsto para este pasado 31 de diciembre.