The legacy of Calviño… historical?

Fernando González Urbaneja | Nadia Calviño’s legacy after four and a half years at the helm of the Spanish economy is “historic”, as she herself concluded to journalists. Historic because of the excellent results of her policy, which is that of its president, since in this government nothing is alien to Pedro Sánchez. Juan Francisco Martín Seco has reached another conclusion in the article published in “La República” a few hours ago with a wide range of data and judgements that deserve attention and that refute the triumphalist argument of the former minister already installed in her new office in Luxembourg.



Nadia Calviño came to the government with no previous socialist affiliation, although she has shown a clear socialist sympathy even at party rallies. Her assets were her technical nature as a senior civil servant (economist by competitive examination) both in Spain and in the European Union in Brussels, where she held top-level technical posts in competition, the internal market and, finally, budgets. These credentials served Sánchez from the outset to present to Brussels that there would be no heterodox drifts in Spanish economic policy.

During these years Spain has tried not to upset the countries of the North, nor to align itself decisively with those of the South. It has paid more attention to discourse than to facts. It has been diligent in requesting maximum aid from Brussels and in justifying the opportunity and convenience of such aid. The story has been well constructed and it has managed to receive the maximum support from the funds and to avoid becoming a net contributor to the Union. Such an achievement is no small feat when it has been accompanied by an internal discourse claiming that the Spanish economy’s performance was the best in the EU, exemplary and historic.



The data do not justify such optimistic conclusions or such a complacent self-assessment. Convergence with Europe in the Calviño period has not improved and the per capita income of Spaniards has not improved. Even inequality levels have hardly improved despite the social policy pursued by the government, generous in announcing subsidies to vulnerable families. (All this financed with more debt, generously financed at low cost by the European Central Bank) Not a single budget has managed to achieve a minimum primary surplus, not even with the revenue obtained in years of growth and tax hikes.

Calviño and her ministry have lost almost all confrontations with Yolanda Diez’s Ministry of Labour, which has enjoyed the president’s support for its policy of making a virtue out of (electoral) necessity. The self-esteem of this government is historic, there is no precedent of a government as satisfied with its successes and its mistakes as this one. The principle of not admitting a single mistake and blaming the opposition, or circumstances, for all the country’s ills, has led to the construction of a narrative of conclusive and “historic” successes. This is an insufficiently contrasted opinion.

El legado de Calviño ¿histórico?



El legado de Nadia Calviño tras cuatro años y medio al frente de la Economía española es “histórico”, según ha concluido ella misma ante los periodistas. Histórico por los excelentes resultados de su política que es la de su presidente, ya que en este gobierno nada es ajeno a Pedro Sánchez. Juan Francisco Martín Seco ha llegado a otra conclusión en el artículo publicado en “La República” hace pocas horas con amplio repertorio de datos y juicios que merecen atención y que rebaten el argumento triunfalista de la exministra instalada ya en su nuevo despacho de Luxemburgo.



Nadia Calviño llegó al gobierno sin filiación socialista previa, aunque con manifiesta simpatía socialista que ha mostrado incluso en mítines de partidos. Su activo era el carácter técnico de alta funcionaria del Estado (economista por oposición) tanto en España como en la Unión Europea en Bruselas donde cupo puestos técnicos de primer nivel en competencia, en mercado interior y, finalmente, en Presupuestos. Credenciales que sirvieron a Sánchez desde primera hora para presentar ante Bruselas que no habría derivas heterodoxas en la política económica española.

Durante estos años España ha tratado de no molestar a los países del norte, ni alinearse decididamente con los del sur. Ha cuidado más el discurso que los datos fácticos. Ha sido diligente a la hora de solicitar las máximas ayudas de Bruselas y de justificar la oportunidad y conveniencia de las mismas. El relato ha sido bien construido y ha conseguido recibir los apoyos máximos de los fondos y de evitar convertirse en país contribuyente neto de la Unión. No es menor semejante logro, cuando ha venido acompañado de un discurso interno que sostenía que el desempeño de la economía española era el mejor de la Unión, ejemplar e histórico.



Los datos no justifican conclusiones tan optimistas ni una autoevaluación tan complaciente. La convergencia con Europa en el período Calviño no ha ganado posiciones y la renta per cápita de los españoles no ha mejorado. Incluso los niveles de desigualdad apenas han mejorado a pesar de la política social practicada por el gobierno, generoso en el anuncio de subsidios a las familias vulnerables. Todo ello financiado con más deuda, generosamente financiado a bajo coste por el Banco Central Europeo) En ningún presupuesto se ha llegado a conseguir un mínimo superávit primario, ni siquiera con la recaudación obtenido en años de crecimiento y subida de impuestos.

Calviño y su ministerio han perdido casi todas las confrontaciones con el ministerio de Trabajo de Yolanda Diez que ha gozado del apoyo del presidente por su política de hacer de la necesidad (electoral) virtud. La autoestima de este gobierno si es histórica, no hay precedentes de un gobierno tan satisfecho de sus aciertos y de sus errores como éste. El principio de no admitir un solo error y achacar a la oposición, o a las circunstancias, todos los males de la patria, ha llevado a construir un relato de aciertos concluyentes e “históricos”. Es una opinión insuficiente contrastada.