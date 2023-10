Bonds in strongest bear market in history

Morgan Stanley analysts explain that we are in a “Bear market for bonds: The US 10-year bond touched 4.99% on Thursday, the highest level since 2007, and the curve now has the steepest slope since 2013. Bonds have experienced the strongest bear market in history, while equity returns on bonds are at record highs.”



According to Intermoney analysts, the market has experienced in the third quarter “The biggest drop in bonds in 25 years, with their worst quarterly performance since 1998: a 3% fall in Q3. Global government bonds, for example, lost 4.6% during that period”.

Los bonos, en el mercado bajista más fuerte de la historia

Explican los analistas de Morgan Stanley que estamos en un “Bear market para los bonos: El bono a 10 años americano tocó el 4.99% el jueves, el nivel más alto desde 2007, y la curva tiene ahora la mayor inclinación desde el año 2013. Los bonos han experimentado el mercado bajista más fuerte de la historia, mientras que los retornos de la renta variable sobre los bonos están en máximos”.



Según los analistas de Intermoney, el mercado ha vivido en el tercer trimestre “La mayor caída de los bonos en 25 años, con su peor comportamiento trimestral desde 1998: un 3% de caída en el 3T. La deuda pública mundial -por ejemplo- ha perdido un 4.6% durante ese periodo”.