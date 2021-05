Brussels Upgrades Spain’s Growth Forecast To 5.9% And Debt To 119.6% Of GDP In 2021

BancaMarch : Brussels has upgraded Spain’s GDP growth forecast. The Commission’s new forecasts put Spain’s GDP growth at 5.9% in 2021 (5.6% previous estimate) and 6.8% in 2022 (5.3% previous estimate). So Spain would regain pre-pandemic GDP levels by end-next year.

The improvement in the revision is a consequence of progress in vaccination and the disbursement of European funds, of which Spain is one of the major beneficiaries. To this end, the Commission estimates Spain will receive 12 billion euros in subsidies this year and 24 billion next year, half of what it would be entitled to.

The Commission expects Germany to grow by 3.4% in 2021 and 4.1% in 2022, France by 5.7% and 4.2%, and Italy by 4.2% and 4.4%.

The Commission has also upgraded the outlook for Spanish debt. The body expects public debt to drop to 119.6% of GDP this year, while by 2022 it is expected to fall to 116.9%. The public deficit, above 11% in 2020, would fall to 7.6% in 2021 and 5.2% in 2022. The most negative note in the Commission’s expectations comes on the employment side, with the employment rate this year seen at 15.7% and 14.4% in 2022.

The Commission highlights the role of the ERTEs in cushioning the impact of the crisis on the labour market, while warning of a wave of corporate insolvencies. However, it also acknowledges the reinforced liquidity due to the public guarantee scheme and the moratorium on payments.

Bruselas mejora la previsión de crecimiento de España hasta el 5,9% y la deuda hasta el 119,6% del PIB en 2021

BancaMarch | Bruselas mejora la previsión de crecimiento del PIB español. Las nuevas previsiones de la Comisión sitúan a España con un crecimiento del PIB del 5,9% en 2021 (5,6% estimación previa) y del 6,8% en 2022 (5,3% estimación previa), de forma que España recuperaría los niveles de PIB previos a la pandemia a finales del año que viene.

La mejora en la revisión es consecuencia del avance de la vacunación y del desembolso de los fondos europeos, de los cuales España es uno de los grandes beneficiados. Para ello, la Comisión estima que España recibirá 12.000 millones de euros este año en subvenciones y 24.000 millones el próximo; es decir, la mitad de lo que le correspondería.

Por su parte, la Comisión prevé que Alemania registre un crecimiento del 3,4% en 2021 y 4,1% en 2022, Francia un 5,7% y un 4,2% e Italia un 4,2% y un 4,4%.

La Comisión también mejora las perspectivas de la deuda española. El organismo prevé que la deuda pública baje hasta el 119,6% del PIB este año, mientras que para el 2022 se reduciría hasta el 116,9%. El déficit público, por encima del 11% en 2020, caería hasta el 7,6% en 2021 y al 5,2% en 2022. La nota más negativa de las expectativas de la Comisión viene por la parte del empleo, situando la tasa de empleo este año en el 15,7% y en el 14,4% en 2022.

La Comisión destaca el papel de los ERTE a la hora amortiguar el impacto de la crisis en el mercado laboral y alerta de una ola de insolvencias empresariales, aunque también reconoce la reforzada liquidez debido al plan de avales públicos y la moratoria de pagos.