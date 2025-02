400 million euros in Spanish exports at risk due to Trump’s announcement of tariffs on all steel and aluminum imports from the US

Pablo Pardo (El Mundo) | On Mondays, tariffs. That seems to be the strategy in trade policy of the President of the United States, Donald Trump. This time, a 25% tariff on all imports of steel and aluminum from that country. Spain is the tenth largest exporter of steel to the US, with sales to that country amounting to 290,000 tons in the last 11 months and one week, according to data from the US Public Administration. The value of those exports was 263 million dollars, according to the COMTRADE database from the United Nations. This figure is 2.2% lower than that of 2023, despite the fact that the US increased its purchases of steel from abroad by 4%.

As for aluminum, Spain ranks twenty-eighth, with 19,664 tons in 2024, which reached a value of 132.93 million dollars. The main exporters of steel to the US are, in order from largest to smallest, Canada, Brazil, and Mexico; in the case of aluminum, Canada, the United Arab Emirates, and China. Trump already imposed tariffs on imports of these two metals in 2018, triggering a trade war. In July of last year, Joe Biden’s government changed technical specifications for aluminum imports, which some viewed as a covert tariff.

Furthermore, Trump has stated that tomorrow or the day after he will announce tariffs on countries that tax imports from the United States. It is very likely that the European Union—or members of the European Union—will be affected by this latest measure. However, the President of the US has declared that these tariffs will not come into effect automatically. This means that Trump is willing to withdraw them in exchange for some concession from his trading partners.

En peligro 400 millones de euros en exportaciones españolas por el anuncio de Trump de poner aranceles a todas las importaciones de acero y aluminio de EEUU

Pablo Pardo (El Mundo) | Los lunes, aranceles. Ésa parece ser la estrategia en política comercial del presidente de Estados Unidos, Donald Trump. En esta ocasión, del 25% a todas las importaciones de acero y aluminio de ese país.

España es el décimo exportador de acero a EEUU, con unas ventas a ese país de 290.0000 toneladas en los últimos 11 meses y una semana, según datos de la Administración Pública de Estados Unidos. El valor de esas exportaciones fue de 263 millones de dólares, según la base de datos COMTRADE, de Naciones Unidas. Es un cifra inferior en un 2,2% a la de 2023, pese a que EEUU incrementó sus compras de acero al exterior en un 4%.

En cuanto al aluminio, España ocupa la posición vigésimo octava, con 19.664 toneladas en 2024, que alcanzaron un valor de 132,93 millones de dólares.

Los principales exportadores de acero a EEUU son, de mayor a menor, Canadá, Brasil y México; en el caso del aluminio, Canadá, los Emiratos Árabes Unidos, y China. Trump ya impuso aranceles a las importaciones de estos dos metales en 2018, desencadenando un aguerra comercial. En julio del año pasado, el Gobierno de Joe Biden cambió las especificaciones técnicas para la importación de aluminio, en lo que algunos vieron como un arancel encubierto.

Además, Trump ha declarado que mañana o pasado anunciará aranceles a los países que gravan las importaciones procedentes de Estados Unidos. Es muy probable que la Unión Europea – o miembros de la Unión Europea – se vean afectados por esa última medida. No obstante, el presidente de EEUU ha declarado que esos aranceles no entrarán en vigor automáticamente. Eso significa que Trump esté dispuesto a retirarlos a cambio de alguna concesión por parte de sus socios comerciales.