International investors reach a record high and now control 50.3% of Spanish shares

Non-resident investors increased their stake in Spanish shares to 50.3% at the end of 2022, up one and a half percentage points from the previous year and an all-time high. This is reflected in the latest Share Ownership Report prepared annually by BME’s Research Department. The weight of international investors in the Spanish stock market has grown by more than ten percentage points in the last decade and 16 so far this century.

According to the Bank of Spain’s Financial Accounts, the weight of international investors in unlisted companies was less than 25%, i.e. less than half that of companies listed on the Spanish stock exchange. Among the international groups present on the Spanish stock exchange are the large international investment fund, pension plan and ETF managers, as well as venture capital, private equity and sovereign wealth funds.

The second group with the largest presence in Spanish share ownership is non-financial companies, which increased their share by four tenths of a percentage point to 21.3%. This is the highest since 2012.



The share of households in the Spanish stock market continued to fall, in a progressive convergence with the data for direct participation of retail investors in equities in the main European countries. At the end of last year, retail investors controlled 16.2% of Spanish shares, almost one percentage point less than last year and the second lowest figure in the historical series.

Los inversores internacionales alcanzan un récord y controlan ya el 50,3% de las acciones españolas

Los inversores no residentes elevaron hasta el 50,3% su participación en las acciones españoles a cierre de 2022, lo que supone un crecimiento de un punto y medio porcentual respecto al año anterior y un máximo histórico. Así lo refleja el último Informe sobre la propiedad de las acciones que elabora anualmente el Servicio de Estudios de BME. El peso de los inversores internacionales en la Bolsa española ha crecido más de diez puntos porcentuales en la última década y 16 en lo que va de siglo.

Según las Cuentas Financieras del Banco de España, el peso de los inversores internacionales en las empresas no cotizadas no llegó al 25%, es decir, menos de la mitad que en las compañías que sí cotizan en la Bolsa española. Entre los grupos internacionales presentes en la Bolsa española están las grandes gestoras internacionales de fondos de inversión, planes de pensiones y ETF, así como fondos de capital riesgo, private equity y fondos soberanos.

El segundo grupo con más presencia en la propiedad de las acciones españolas es el de las empresas no financieras, que elevaron en cuatro décimas su participación hasta el 21,3%. Es un máximo desde 2012.

La participación de las familias en la Bolsa española continuó a la baja, en una progresiva convergencia con los datos de participación directa de inversores minoristas en Renta Variable en los principales países europeos. A cierre del año pasado los inversores minoristas controlaban el 16,2% de las acciones españolas, casi un punto porcentual menos que el año pasado y el segundo dato más bajo de la serie histórica