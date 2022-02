Hochtief (ACS) Launches A Takeover Bid At A$22 Per Share To Delist Cimic From The Stock Market

ACS has decided to make a move to undertake a corporate operation. Thus, the company chaired by Florentino Pérez has decided, through the German construction company Hochtief, to launch a bid for its Australian subsidiary Cimic and is offering its shareholders 22 Australian dollars per share (14 euros) in cash for the 21.4% of the capital it does not own, which would mean a total outlay of around 940 million euros.



Hochtief said Wednesday in a statement sent to the Australian supervisor that the offer launched by the company has no conditions. The construction company currently has, through its subsidiary Hochtief Australia, a 78.58% stake in Cimic.

Hochtief Australia will launch the final delisting offer to acquire the minority stake in Cimic, which will allow Hochtief to increase its indirect stake in Cimic to 100%.

The maximum Hochtief Australia will have to pay for the 66.66 million Cimic shares will be EUR 940 million. To finance the takeover bid, Hochtief has agreed a transaction facility with a consortium of banks.

Hochtief (ACS) lanza una opa a 22 dólares australianos por acción para sacar a Cimic de bolsa

ACS ha decidido mover ficha para acometer una operación corporativa. Así, la compañía presidida por Florentino Pérez ha decidido, a través de la constructora alemana Hochtief, lanzar una oferta por su filial australiana Cimic y ofrece a sus accionistas 22 dólares australianos por acción (14 euros) en metálico por el 21,4% del capital que no posee, lo que supondría un desembolso en torno a 940 millones de euros en total.

Hochtief ha informado este miércoles en un comunicado remitido al supervisor australiano que la oferta lanzada por la compañía no tiene condiciones. La constructora tiene actualmente, a través de su filial Hochtief Australia, una participación del 78,58% en Cimic.

Hochtief Australia lanzará la oferta final de exclusión para adquirir la participación de minoritarios de Cimic, que permitirá a Hochtief aumentar su participación indirecta en Cimic hasta el 100%.

El máximo que Hochtief Australia deberá pagar por los 66,66 millones de acciones de Cimic será de 940 millones de euros. Para financiar la oferta de compra, Hochtief ha acordado una facilidad de transacción con un consorcio de bancos.