The 20th MidCap forum kicks off at the Spanish Stock Exchange

The MedCap forum, organised by Bolsas y Mercados Españoles, celebrates its 20th edition between Tuesday 28th and Thursday 30th May. Designed as a meeting point between the main small and mid-cap companies and national and international institutional investors, this year it will be attended by more than a hundred issuers and other market operators. The main objective of MedCap is to boost the liquidity and financing capacity of listed small and mid-cap companies.



The event takes place in person at the Palacio de la Bolsa de Madrid, and includes round tables on different current topics, one-to-one meetings between companies and investors and short company presentations.

Comienza en la Bolsa española el XX foro MidCap

El foro MedCap, organizado por Bolsas y Mercados Españoles, celebra entre el martes 28 y el jueves 30 de mayo su 20ª edición. Diseñado como un punto de encuentro entre las principales empresas de mediana y pequeña capitalización con inversores institucionales, nacionales e internacionales, este año contará con la participación de más de un centenar de emisores y otros operadores de mercado. El principal objetivo de MedCap es impulsar la liquidez y capacidad de financiación de las empresas de mediana y pequeña capitalización cotizadas en Bolsa.



El evento se desarrolla de manera presencial en el Palacio de la Bolsa de Madrid, e incluye mesas redondas sobre diferentes temáticas de actualidad, encuentro one to one entre empresas e inversores y presentaciones breves de compañías.