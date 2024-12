The Eurogroup calls on Spain, Belgium, and Austria for the 2025 budget plan

Spain, Belgium, and Austria are the only eurozone countries that have not yet submitted their accounts for next year. However, Spain is the only one of the three countries that does not have a caretaker government and cannot blame the delay on an electoral call. Countries were required to submit their budget plans to the European Commission by October 15.

In a joint statement, the finance ministers of the eurozone pointed out: “We expect the medium-term plans and pending budget plan drafts to be submitted as soon as possible” … “A shared currency implies shared responsibilities,” the statement emphasizes. The Eurogroup thus joins the request made nearly two months ago by the European Commission and demands Spain’s budget plan for the upcoming fiscal year. The economy and finance ministers of the eurozone have urged governments that have not yet submitted their accounts for 2025 to do so as soon as possible. Spain is on a list of three countries in an exceptional situation, as it is the only one without a caretaker government following an electoral call.

España, Bélgica y Austria son los únicos países del euro que aún no han presentado las cuentas del año que viene. Pero España es el único de los tres países que no tiene un gobierno en funciones y que no puede responsabilizar del retraso a una convocatoria electoral. Los países debían presentar sus planes presupuestarios a la Comisión Europea antes del 15 de octubre.



En una declaración conjunta, los titulares de Economía de la eurozona han apuntado: “esperamos que se presenten lo antes posible los planes a medio plazo y los proyectos de planes presupuestarios pendientes”… “Una moneda compartida implica responsabilidades compartidas”, resalta el comunicado.

El Eurogrupo se suma así a la petición que ya emitió hace casi dos meses la Comisión Europea y reclama a España su plan presupuestario para el próximo ejercicio. Los ministros de Economía y Finanzas de la eurozona han demandado este lunes a los gobiernos que no han presentado aún sus cuentas para el 2025, que lo hagan lo antes posible. Una lista de tres países en la que se encuentra España en una situación excepcional, pues es el único que no tiene un gobierno en funciones tras una convocatoria electoral.