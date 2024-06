Caritas had to help 1.3 million Spaniards in 2023, and half of them had jobs

Caritas, the Catholic Church’s organisation for helping the needy, assisted 1,327,298 people in Spain last year, 50% of whom (around 670,000) were in employment, i.e. they were working poor. Moreover, one out of every three people assisted was in an irregular administrative situation, according to the Caritas Confederal Report.

The document details that, during 2023, Caritas invested a “record amount” of 486.5 million euros, which is 29.3 million euros (6.4% more) than the previous year’s figures. Thanks to these resources, Caritas was able to support 2,567,680 people inside and outside the country. Specifically, it benefited 1,327,298 people within Spain and 1,240,382 people in International Cooperation. In the case of Spain, the figures are again similar to those of 2019, the year before the pandemic (1,403,299), according to the Report.

According to the secretary general of Caritas, Natalia Peiro, the succession of economic and social crises means that 26% of the population is facing “increasingly complex situations of social exclusion”.

The secretary general pointed out that “the improvement in the activity rate and the decrease in unemployment over the course of 2023 has not translated into an increase in the quality of employment, especially for people in situations of social exclusion”. “With a rate of 11.9%, Spain continues to be one of the EU countries with the highest rate of in-work poverty due to partial employment, low salaries and temporary employment”, he pointed out.

Cáritas tuvo que auxiliar a 1,3 millones de españoles en 2023, y la mitad tenían trabajo

Cáritas, organización de la Iglesia Católica para la ayuda a los necesitados, atendió el año pasado a 1.327.298 personas dentro de España de las que un 50% (cerca de 670.000) tenían un empleo, es decir, eran trabajadores pobres. Además, una de cada tres personas atendidas se encontraba en situación administrativa irregular, según se desprende de la Memoria Confederal de Cáritas.

El documento detalla que, durante 2023, Cáritas invirtió la “cifra récord” de 486,5 millones de euros, lo que incrementa en 29,3 millones de euros (un 6,4% más) los datos del año anterior. Gracias a estos recursos, Cáritas logró apoyar a 2.567.680 personas dentro y fuera del país. En concreto, benefició a 1.327.298 personas dentro de España y a 1.240.382 personas en Cooperación Internacional. En el caso de España, las cifras vuelven a ser similares a las de 2019, el año anterior a la pandemia (1.403.299), según la Memoria.

Según la secretaria general de Cáritas, Natalia Peiro, la sucesión de crisis económicas y sociales hace que el 26% de la ciudadanía se enfrente a situaciones “cada vez más complejas de exclusión social”.

La secretaria general ha precisado que “la mejora de la tasa de actividad y la disminución del paro a lo largo de 2023 no se ha traducido en un aumento de la calidad del empleo, sobre todo para las personas en situación de exclusión social”. “Con una tasa del 11,9%, España sigue siendo uno de los países de la UE con mayor índice de pobreza laboral debido a la parcialidad, bajos salarios y temporalidad”, ha apuntado.