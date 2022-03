Putin Returns To Brezhnev’s Interventionist Doctrine

Luis Alcaide | Early morning of 26 February 2022. Invasion of Russian troops. I don’t know whether I’m in Madrid or in the Bucharest of that morning on 21 August 1968. At that time, 170,000 Warsaw Pact soldiers were invading Czechoslovakia, and the Prague Spring was a political and economic threat to the communist bloc. Czechoslovakia, which was a developed pre-World War II society and economy, offered in 1968 economic and social standards on a par with those of communist Albania or Bulgaria.

A newly elected first general secretary of the Czech Communist Party, Alexander Dubceck, promoter of a democratic flowering, the Prague Spring, was an example to be banished, a traitor to the communist revolution…

On that 21st August 1968, as Spain’s commercial representative, hundreds, thousands of Romanian citizens gathered in front of the balcony of the building of the Communist Party of the Democratic Republic of Romania. What was going on? What could the General Secretary Nikolai Ceausescu say? Enormous expectation and stupefaction when Ceausescu said “it is a great shame (mare rusinea) that the boots of Warsaw Pact soldiers are staining the soil of a communist country”.

On the evening news, Romanian television omitted this serious accusation of “mare rusinea” for the invasion of Czechoslovakia.

The Brezhnev doctrine, like the Stalin doctrine, gave the Soviet Union the power to define which countries respected the essences of Soviet communism. Mao Zedong’s China amongst the communist countries called the invasion “fascist and chauvinist.” In 2022 there will be no condemnation of China. At most, there will be silence. China will remain neutral and take advantage of Russia’s economic isolation as far as possible.

The West will not intervene militarily in the face of the invasion of Ukraine and will limit itself to reinforcing the borders of the Baltic states, from Finland to Lithuania. Meanwhile, in the chapter of sanctions the Russian citizen will always come out worse off. There is the case of Cuba. The nomenclature, always privileged.

The West must declare Putin an enemy of humanity. Arrest warrant outside Russia’s borders. International isolation for the nomenclature, starting with a ban on Russian teams playing on its field in European or world competitions. No Western sportsmen would participate on the territory of Putin’s Russia.

Putin vuelve a la doctrina intervencionista de Brezhnev

Madrugada del 26 de fe­brero de 2022. Invasión de tropas ru­sas. No sé si estoy en Madrid o en el Bucarest de aquella ma­dru­gada del 21 de agosto de 1968. En aquel en­ton­ces, 170.000 sol­dados del Pacto de Varsovia in­va­dían Checoslovaquia .La Primavera de Praga era una ame­naza po­lí­tica y eco­nó­mica para el bloque co­mu­nista. Checoslovaquia, que era una so­ciedad y una eco­nomía desa­rro­llada antes de la Guerra Mundial, ofrecía en 1968 unos pa­rá­me­tros eco­nó­micos y so­ciales equi­va­lentes a los de la Albania o Bulgaria co­mu­nis­tas.

Un recién elegido primer secretario general del Partido Comunista checo, Alexander Dubceck, promotor de una floración democrática, la Primavera de Praga, era un ejemplo a desterrar, un traidor a la revolución comunista..

En aquel 21 de agosto de1968, destacado como representante comercial de España, cientos, miles de ciudadanos rumanos se concentraron frente al balcón del edificio del Partido Comunista de la República Democrática de Rumania ¿Qué estaba pasando? ¿Que puede decir el secretario general Nikolai Ceausescu?. Enorme expectación y estupefacción cuando Ceausescu decía aquello de “es una enorme vergüenza (mare rusinea) que las botas de los soldados del Pacto de Varsovia este mancillando el suelo de un país comunista”.

En el telediario de la tarde, la televisión rumana omitía está grave acusación ”mare rusinea” por la invasión de Checoslovaquia.

La doctrina Brezhnev, como la doctrina Stalin, otorgaba a la Unión Soviética la potestad de definir qué países respetaban las esencias del comunismo soviético. La China de Mao Zedong entre los países la comunista calificó la invasión de “ fascista y chovinista.” En 2022 no habrá condena de China. Todo lo más, silencio. China se mantendrá neutral y aprovechará hasta donde pueda el aislamiento económico de Rusia.

Occidente no intervendrá militarmente ante la invasión de Ucrania y se limitará a reforzar las fronteras de los estados bálticos, desde Finlandia a Lituania mientras en el capítulo de las sanciones siempre saldrá peor parado el ciudadano ruso. Ahí está el caso de Cuba. La nomenclatura, siempre privilegiada.

Occidente tiene que declarar a Putin enemigo de la humanidad. Orden de detención fuera de las fronteras de Rusia. Aislamiento internacional para la nomenclatura empezando por la prohibición a los equipos rusos de jugar en su campo en las competiciones europeas o mundiales. Ningún deportista occidental participaría en el territorio de la Rusia de Putin.