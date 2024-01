Spanish airport traffic grows by +16.2% in 2023 to 283.2 million passengers, exceeding 2019 traffic by 2.9%

Renta 4 | Passenger traffic figures for 2023 have shown an excellent performance, mainly in the last quarter of the year, when they have comfortably exceeded the figures reached before the pandemic. The rest of the year the figures were slightly above 2019 (the exception was June where they were slightly below the pre-pandemic traffic). Overall, there was a growth of +16.2% compared to 2022, reaching a 2.9% higher traffic than in 2019, reaching 283.2 million passengers (vs. 275.2 million passengers in 2019).

The 8 main airports, which account for 76% of total traffic, have shown growth of between 9% and 23%, with Barajas (21.2% of total traffic) growing by almost 19%, and El Prat (17.6% of total traffic) increasing passengers by almost 20%, both figures with respect to 2022. If we look at the geographical breakdown of traffic, we can see that most of this good performance compared to 2019 is explained by the excellent tone of domestic traffic (32.8% of the total), which shows a growth of 8.4% compared to 2019 statistics (+12.6% vs. 2022), while international traffic (67.2% of the total) remains largely unchanged year-on-year, growing only +0.5% vs 2019 (+18.2% vs 2022), we estimate that this is due to the fact that Asian traffic, mainly from China, remains weak, and that part of business flights, as we have seen in other more international airports not so favoured by the good tone of the tourism sector, has not yet reached the pre-pandemic figures.

On a monthly basis, December has been the month with the best passenger traffic performance vs 2019, exceeding these statistics by 10.6%, specifically reaching 20.2 million passengers, +12.8% vs 2022.

The number of flights in 2023 exceeded 2022 levels by 8.5% (December accelerated to +11.3% vs. 2022), with cargo volume exceeding by 7.9% (December accelerated to +17.3% vs. 2022) enabling an all-time record in the volume of goods transported.

El tráfico de los aeropuertos españoles crece un +16,2% en 2023, hasta los 283,2 millones de pasajeros, superando en un 2,9% al tráfico de 2019



Renta 4 | Las cifras de tráfico de pasajeros de 2023 han mostrado un excelente comportamiento, principalmente en el último trimestre del año, momento en el que han superado con holgura las cifras alcanzadas antes de la pandemia. El resto del año las cifras estuvieron ligeramente por encima de 2019 (la excepción fue junio donde estuvieron algo por debajo del tráfico precovid). En conjunto se aprecia un crecimiento del +16,2% con respecto a 2022, llegando a un superar en un 2,9% al tráfico de 2019, alcanzando con ello los 283,2 millones de pasajeros (vs 275,2 millones de pasajeros en 2019).

Los 8 principales aeropuertos, que concentran el 76% del tráfico total, han mostrado crecimiento entre el 9% y el 23% con Barajas (21,2% del tráfico total) creciendo cerca de un 19%, y El Prat (17,6% del tráfico total) incrementando los pasajeros casi un 20%, ambas cifras con respecto a 2022. Si observamos la descomposición geográfica del tráfico, se aprecia como la mayor parte de este buen comportamiento con respecto a 2019 lo explica el excelente tono del tráfico doméstico (32,8% del total), que muestra un crecimiento del 8,4% con respecto a las estadísticas de 2019 (+12,6% vs 2022), mientras que en el tráfico internacional (67,2% del total) se mantiene sin gran variación a nivel anual, creciendo tan solo +0,5% vs 2019 (+18,2% vs 2022), estimamos que a consecuencia de que el tráfico asiático, principalmente de China, sigue débil, y que parte de vuelos de business, como hemos visto en otros aeropuertos más internacionales no tan favorecidos por el buen tono del sector turístico, no termina de alcanzar las cifras previas a la pandemia.

A nivel mensual, diciembre se ha mostrado como el mes con mejor comportamiento del tráfico de pasajeros vs 2019 superando en un 10,6% dichas estadísticas, concretamente se alcanzan los 20,2 millones de pasajeros, +12,8% vs 2022.

El número de vuelos en 2023 superó en 8,5% los niveles de 2022 (diciembre aceleró hasta +11,3% vs 2022), con el volumen de carga excediendo en 7,9% (diciembre aceleró hasta +17,3% vs 2022) permitiendo alcanzar un récord histórico en el volumen de bienes transportados