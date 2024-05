Telefónica Brasil negotiating to buy Brazilian operator Desktop

Telefónica Brasil, a subsidiary of TEF, confirmed on Wednesday that it is in talks” to buy Brazilian operator Desktop, although at the moment there is no definitive decision or formalisation of a deal. The company has assured that it is constantly analysing market opportunities and investments aligned with its strategy and has committed to keep its shareholders duly informed of any move.

For its part, Desktop has reiterated that at this time, there is no definition of terms and conditions for any potential transaction with any counterparty, although it has admitted that discussions with Telefónica Brazil have begun. It has also assured that if the transaction goes ahead, it will be duly disclosed to the market and submitted to the relevant corporate approvals. Desktop is a Brazilian company with more than 25 years of experience that operates in the state of São Paulo, where it is present in more than 180 inland and coastal cities and has 1 million active customers, a level it reached in October 2023. The company has more than 55,000 kilometres of fibre optics throughout the territory in which it operates, and has a workforce of around 4,000 employees.

The company’s objective is to provide the best connection experience, offering high speeds with 100% fibre optic technology, and guaranteeing the highest level of service excellence.

Telefónica Brasil negocia comprar la operadora brasileña Desktop

Telefónica Brasil, filial de TEF, confirmó este miércoles que se encuentra en conversaciones” para comprar la operadora brasileña Desktop, aunque por el momento no existe una decisión definitiva o formalización respecto de una operación. La empresa ha asegurado que está constantemente analizando oportunidades de mercado e inversiones alineadas con su estrategia y se ha comprometido a mantener a sus accionistas debidamente informados sobre cualquier movimiento.

Por su parte, Desktop ha reiterado que en este momento, no existe una definición de términos y condiciones para cualquier posible transacción con ninguna contraparte, si bien ha admitido el inicio de las conversaciones con Telefónica Brasil. Además, ha asegurado que si finalmente la transacción sale adelante será debidamente divulgada al mercado y sometida a las aprobaciones corporativas pertinentes. Desktop es una compañía brasileña con más de 25 años de experiencia que opera en el Estado de São Paulo, donde se encuentra presente en más de 180 ciudades del interior y de la costa y cuenta con 1 millón de clientes activos, un nivel que alcanzó en octubre de 2023. La firma acumula más de 55.000 kilómetros de fibra óptica en todo el terreno en el que opera, y su plantilla está compuesta por cerca de 4.000 empleados.

El objetivo de la firma es brindar la mejor experiencia de conexión, ofreciendo altas velocidades con tecnología 100% fibra óptica, y garantizando el máximo nivel de excelencia en el servicio