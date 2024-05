Funcas revises Spain’s 2024 GDP growth upwards by two tenths of a percentage point to 2.1%

The Funcas panel has revised upwards by two tenths of a percentage point the GDP growth forecast for 2024, to 2.1%. The improvement is due to higher-than-expected growth in the last part of 2023 and the first quarter of this year, in addition to the fact that the most recent indicators point to similar vigour in the second quarter. Of the 19 panellists, 13 have revised their forecasts upwards and none downwards.

The consensus maintains the growth forecast for domestic demand, although with investment playing a greater role and public consumption less so. The contribution of the external sector is revised up by two tenths of a point to 0.2, as imports are expected to grow less and exports slightly more than in the previous forecast.

The GDP growth estimate for 2025 remains unchanged at 2%. The higher growth in investment, both in construction and in machinery and capital goods, will compensate for the lower dynamism of consumption – especially public consumption – and, therefore, the contribution of national demand will remain at the same value as this year (1.9). The foreign sector will add one tenth of a percentage point.

El Panel de Funcas ha revisado al alza en dos décimas la previsión de crecimiento del PIB para 2024, hasta el 2,1%. La mejora responde a un crecimiento mayor de lo esperado en el último tramo de 2023 y el primer trimestre del presente ejercicio, a lo que se suma que los indicadores más recientes apuntan a un vigor similar en el segundo trimestre. De los 19 panelistas, 13 han revisado sus previsiones al alza y ninguno a la baja.



El consenso mantiene el crecimiento previsto para la demanda nacional, aunque con más protagonismo de la inversión y menos del consumo público. La contribución del sector exterior se revisa al alza en dos décimas hasta 0,2, debido a que se espera un crecimiento menor de las importaciones y ligeramente mayor en las exportaciones respecto a la anterior previsión.



La estimación de crecimiento del PIB para 2025 se mantiene en el 2%. El mayor crecimiento de la inversión, tanto en construcción como en maquinaria y bienes de equipo, compensará el menor dinamismo del consumo –sobre todo el público–, y, por ello, se mantendrá la contribución de la demanda nacional en el mismo valor que este año (1,9). El sector exterior sumará una décima.