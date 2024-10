Banco Sabadell claims that BBVA has worsened the conditions of its takeover bid after making adjustments to the share exchange

On Tuesday, October 1, BBVA announced a change in the share exchange it was offering for Sabadell in the takeover bid it has proposed to acquire the Catalan entity: it changed from offering one new BBVA share for 4.83 Sabadell shares to offering one share of the bank for 5.0196 shares of the Catalan bank and a cash payment of 0.29 euros per share. According to BBVA, this change aligns with the dividend distributions of both entities.

However, in a meeting with about 300 Sabadell shareholders at the bank’s headquarters in San Cugat del Vallès (Barcelona), the president, Josep Oliu, pointed out that these adjustments are “neutral” and that, in any case, they “worsen” the initial offer that BBVA announced last May, going from 2.22 euros to 1.84 euros per share.

Oliu denied that the current stock value of Banco Sabadell is due to the takeover bid (the premium offered at these prices by BBVA does not exceed 3%) and stated that “no one” has elements to say that the bank’s shares without BBVA’s takeover bid “are going to drop.” For his part, the CEO of Sabadell, César González-Bueno, reminded that the market has set a target price for Banco Sabadell shares at 2.25 euros per share, above the initial offer, and pointed out that, historically, this target price has been reached.

Banco Sabadell afirma que BBVA ha empeorado las condiciones de su OPA tras aplicar ajustes al canje de acciones



El martes 1 de octubre BBVA anunció un cambio en el canje de acciones que ofrecía por Sabadell en la OPA que ha planteado para hacerse con la entidad catalana: pasaba de ofrecer una acción nueva de BBVA por 4,83 acciones de Sabadell a ofrecer una acción del banco por 5,0196 acciones del banco catalán y un pago en efectivo de 0,29 euros por título. Según ha explicado BBVA, este cambio se ajusta a los repartos de dividendos de ambas entidades.

Sin embargo, en un encuentro con unos 300 accionistas del Sabadell en la sede del banco en San Cugat del Vallès (Barcelona), el presidente, Josep Oliu ha señalado que estos ajustes son “neutrales” y que, en todo caso, “empeoran” la primera oferta que BBVA dio a conocer el pasado mes de mayo, pasando de 2,22 euros a 1,84 euros por título.

Oliu ha negado que el valor actual en bolsa de Banco Sabadell se deba a la OPA (la prima que ofrece a estos precios el BBVA no supera el 3%) y ha afirmado que “nadie” tiene elementos para decir que las acciones del banco sin la OPA de BBVA “vayan a bajar”.

Por su parte, el consejero delegado del Sabadell, César González-Bueno, ha recordado que el mercado ha puesto un precio objetivo de las acciones de Banco Sabadell en 2,25 euros por título, por encima de la oferta inicial, y ha señalado que, históricamente, este precio objetivo se ha ido alcanzando.