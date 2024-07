Lending to Spanish companies continues to fall

The indebtedness of non-financial companies is below 920 billion, the lowest level since September 2020. Specifically, Spanish companies accumulated debts of 918,500 million at the end of May, a reduction of 8,000 million with respect to the same month of the previous year, 0.8% less. To find a similar level, one has to go back to September 2020. Companies are just under 46 billion short of the 872.575 billion of the ‘pre-Covid era’.

Since the peak reached in August 2022 (960 billion), when the ECB started to raise rates, the slowdown in demand and the granting of credit has been a constant.

This downward trend in business credit is also accompanied by the fall in credit to households, which also recorded falls in year-on-year terms. The overall balance of loans to households is close to 680,000 million, with a constant fall in mortgage credit (494,000 million in April) and a rise, also constant, in consumer credit, with a much higher average rate (8%) which now represents 101,000 million euros.

El crédito a las empresas españolas sigue cayendo

El endeudamiento de las sociedades no financieras se sitúa por debajo de los 920.000 millones, inédito desde septiembre de 2020. En concreto, las empresas españolas acumulaban al cierre de mayo deudas por valor de 918.500 millones, con un recorte de 8.000 millones con respecto al mismo mes del año anterior, un 0,8% menos. Para encontrar un nivel similar hay que remontarse a septiembre de 2020. Las empresas se quedan a poco menos de 46.000 millones de los 872.575 millones de la ‘era preCovid’.

Desde el pico máximo alcanzado en agosto de 2022 (960.000 millones), cuando el BCE empezó a subir los tipos el freno en la demanda y la concesión de crédito ha sido una constante.

Esta evolución a la baja en el crédito empresarial se acompaña también de la caída en el crédito a las familias que registra también caídas en términos interanuales. El saldo conjunto de préstamos a las familias roza los 680.000 millones, con una caída constante del crédito hipotecario (494.000 millones de saldo en abril) y una subida, también constante del crédito al consumo, con un tipo medio muy superior (8%) que supone ya 101.000 millones de euros