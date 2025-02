Spain: Bankruptcy proceedings rise by 34% in January

Spain recorded a total of 855 bankruptcy proceedings and 4,533 dissolutions in the first month of the year, representing an increase of 34% and 3%, respectively, according to data published this Thursday by Informa D&B.

It is the smaller companies, specifically microenterprises, that account for the majority of the bankruptcies initiated in January, at 81%. Small enterprises make up nearly 17%, medium-sized enterprises account for 2%, and only one large company has filed for bankruptcy this month.

Regarding restructuring plans, microenterprises represent 58% of the total, small enterprises nearly 26%, medium-sized enterprises just over 16%, and there are no large companies this month. The companies affected by bankruptcy proceedings in January employ a total of 5,454 workers and have sales exceeding 1 billion euros. The dissolved companies employed 10,045 people and their combined revenue approaches 1.4 billion euros.

According to the report, Catalonia starts the year as the region with the highest number of bankruptcies, with 204, an increase of 26%. Madrid follows with a rise of 56%, reaching 84. Valencia is third with 76, which is a decrease of 4%. Trade leads the figures for processes with 178, accounting for 27% of the total, followed by construction and real estate activities with 108, and business services with 82.

