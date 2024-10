Navantia explores the purchase of the builder of the ‘Titanic’ to save a €1.9 billion contract

The Spanish company Navantia, along with its subsidiary Navantia UK, is currently exploring all kinds of alternatives, including the purchase of the British Harland & Wolff (HW), to save a contract worth 1.9 billion euros. The viability of the program for the construction of three logistical vessels for the Royal Navy’s Auxiliary Fleet depends on Harland & Wolff. In fact, this company, founded in 1861 and famous for owning the shipyard that built the Titanic, is part of the consortium “Team Resolute,” along with BMT and Navantia UK. Among the possible actions being considered is the acquisition of the Belfast shipbuilder, which is currently in administration due to its inability to close a key funding round for its future. The fact that Harland & Wolff’s participation is critical in the Fleet Solid Support (FSS) program contract could spur Navantia to come to its rescue. According to The Telegraph, both companies are in exclusive and “advanced” negotiations. For now, Navantia and its UK subsidiary, Navantia UK, have approved the necessary mechanisms to support Harland & Wolff so that the shipyards can continue their operations while the companies explore options to ensure compliance with the aforementioned FSS program.

Navantia UK, the British subsidiary of Navantia, is the main contractor for the FSS program. The contract stipulates that part of the construction of the ships and their integration will take place on British territory. Therefore, the Spanish company is exploring alternatives to enable the HW shipyard to fulfill its role in the FSS program. According to the terms of the contract announced last January, the construction of the blocks that will make up the ships will be carried out at the Harland & Wolff shipyards in Belfast (Northern Ireland) and Appledore (southwest of the UK), as well as at the Navantia shipyard in Puerto Real (Cádiz). The FSS program is the largest export contract that Navantia has had, with 1,600 jobs at Navantia and a workload of 14 million hours during the execution of the program. As Navantia reported at the time, the three FSS ships are intended to supply ammunition to Royal Navy ships deployed on missions. With a total length of 216 meters each—equivalent to the length of two football fields—they will be among the largest British ships, second only to aircraft carriers.

Navantia explora la compra del constructor del ‘Titanic’ para salvar un contrato de €1.900 millones

La compañía española Navantia, junto con su filial Navantia UK, explora estos días todo tipo de alternativas, incluida la compra de la británica Harland & Wolff (HW), para salvar un contrato por valor de 1.900 millones de euros. Se da el caso de que la viabilidad del programa para construcción de tres buques logísticos para la Flota Auxiliar de la Royal Navy depende de Harland & Wolff. De hecho, esta sociedad, fundada en 1861 y famosa por ser propietaria del astillero que construyó el Titanic, forma parte del consorcio “Team Resolute”, junto con BMT y Navantia UK.

Entre las posibles actuaciones que están sobre la mesa se encuentra la adquisición del armador de Belfast, actualmente en situación de administración concursal, debido a su incapacidad para cerrar una ronda de financiación clave para su futuro. El hecho de que la participación de Harland & Wolff sea crítica en el contrato el programa Fleet Solid Support (FSS) podría espolear a Navantia a salir a su rescate.

Según informa el diario The Telegraph, las dos compañías se encuentran en negociaciones exclusivas y “avanzadas”. Por lo pronto, Navantia y su filial en el Reino Unido, Navantia UK, han aprobado los mecanismos necesarios para apoyar a Harland & Wolff de modo que los astilleros puedan continuar sus operaciones mientras las compañías exploran opciones para asegurar el cumplimiento del referido programa FSS.

Navantia UK, filial británica de Navantia, es el contratista principal del programa FSS. El contrato prevé que parte de la construcción de los buques y su integración se realicen en territorio británico. Por lo tanto, la compañía española está estudiando alternativas para hacer posible que el astillero de HW cumpla su papel en el programa FSS.

Según las condiciones del contrato anunciado el pasado enero, la construcción de los bloques que conformarán los buques se realizará en los astilleros de Harland & Wolff en Belfast (Irlanda del Norte) y Appledore (suroeste de Reino Unido), así como en el astillero de Navantia en Puerto Real (Cádiz).

El programa FSS es el mayor contrato de exportación que ha tenido Navantia, con 1.600 empleos de Navantia y carga de trabajo de 14 millones de horas durante la ejecución del programa.

Según informó en su momento Navantia, los referidos tres buques FSS están llamados a suministrar municiones a los buques de la Royal Navy desplegados en misiones. Con un total de 216 metros de eslora cada uno -la longitud de dos campos de fútbol- estarán entre los mayores buques británicos, sólo por detrás de los portaaviones.