Spain: unemployment decreases by 52,900 over last 12 months

According to the Economically Active Population Survey (EPA), prepared by the National Statistics Institute (INE), the number of employed persons increased in interannual terms by 434,700 persons in 2Q2024 and reached 21,684,700. The quarterly variation rate was 2.05%. Employment rose in 2Q2024 in all sectors: Services (304,000 more); Industry (63,400); Construction (61,100); and Agriculture (6,100). The quarterly variation rate of employment in seasonally adjusted terms was 0.37%.

Unemployment fell by 222,600 in 2Q2024, to 2,755,300 unemployed. However, in seasonally adjusted terms, unemployment increased by 1.15%. Over the last 12 months, unemployment decreased by 52,900 people.

Meanwhile, the unemployment rate stood at 11.27% in 2Q2024, 1.02 points lower than in the previous quarter. The analysts’ consensus expected a reading of 11.8%.

Finally, the number of active persons rose by 212,100 in 2Q2024 to 24,440,000. Over the last year, the number of active people increased by 373,300.

En los 12 últimos meses el desempleo disminuyó en 52.900 personas.

Según la Encuesta de Población Activa (EPA), elaborada por el Instituto Nacional de Estadística (INE), el número de ocupados aumentó en términos interanuales en 434.700 personas en el 2T2024 y se situó en 21.684.700. La tasa de variación trimestral fue del 2,05%. La ocupación subió en el 2T2024 en todos los sectores: Servicios (304.000 más); Industria (63.400); Construcción (61.100); y Agricultura (6.100). La tasa de variación trimestral del empleo en términos desestacionalizados fue del 0,37%.

Por su parte, el desempleo bajó en 222.600 personas en el 2T2024, hasta los 2.755.300 desempleados. No obstante, en términos desestacionalizados el desempleo aumentó un 1,15%. En los 12 últimos meses el desempleo disminuyó en 52.900 personas.

Por su parte, la tasa de desempleo se situó en el 2T2024 en el 11,27%, 1,02 puntos menos que en el anterior. El consenso de analistas esperaba una lectura del 11,8%.

Por último, señalar que el número de activos subió en 212.100 en el 2T2024, hasta 24.440.000. En el último año el número de activos aumentó en 373.300 personas.