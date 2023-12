The bulk of EU funds stay in the public sector

Until now, the public sector has been the main beneficiary of European Next Generation EU funds. After dodging the issue for several months, the government unveiled the list of the top 100 beneficiaries of these funds mid-afternoon on Friday, as the European Commission had demanded. And, according to the official statement from the Ministry of Economic Affairs, the major recipients of these funds have been public entities, as 60% of the main beneficiaries are of this nature.

The railway infrastructure manager, Adif, has been the entity that has received the most money. The high-speed division received 1,602 million euros, while its parent company received 952 million euros. Next came the Ministry of Transport, with 307 million euros, and Incibe, the Spanish cybersecurity institute, with 171 million euros.



To find the first private company to receive funds, one has to go down to eighth place, where Power Holdco, controlled by Seat, has received 97.5 million. The list of private companies also includes Stellantis, Mercedes-Benz, Sapa Operaciones, Gestamp, Renault, Balearia, Técnicas Reunidas, Hub Tech Factory and Axpo.

In total, the 100 largest recipients of the funds represent an investment of more than 5,100 million euros, which represents nearly 14% of the 37,000 million euros received so far from the European Union for the fulfilment of milestones and objectives.

El grueso de los fondos europeos se queda en el sector público

El sector público ha sido, hasta ahora, el principal beneficiario de los fondos europeos “Next Generation EU”. Después de esquivar la cuestión durante varios meses, el Gobierno ha desvelado a media tarde del viernes el listado de los 100 principales beneficiarios de estas ayudas, tal y como le había exigido la Comisión Europea. Y, según el comunicado oficial del Ministerio de Asuntos Económicos, los grandes perceptores de estos fondos han sido las entidades públicas, pues el 60% de los principales beneficiarios son de esta naturaleza.

El gestor de infraestructuras ferroviarias, Adif, ha sido la entidad que más dinero ha recibido. La división de alta velocidad se ha hecho con 1.602 millones de euros, mientras que su matriz ha percibido 952 millones. A continuación se sitúa el Ministerio de Transportes, con 307 millones; y el Incibe, el instituto español de ciberseguridad, con 171 millones.



Para encontrar la primera empresa privada perceptora de fondos hay que bajar hasta el octavo lugar, en el que se encuentra Power Holdco, controlada por Seat, y que se ha hecho con 97,5 millones. En el listado de compañías privadas figuran también Stellantis, Mercedes-Benz, Sapa Operaciones, Gestamp, Renault, Balearia, Técnicas Reunidas, Hub Tech Factory o Axpo.

En total, los 100 mayores perceptores de los fondos aglutinan una inversión de más de 5.100 millones de euros, que representan cerca de un 14% sobre los 37.000 millones de euros recibidos hasta el momento de la Unión Europea por el cumplimiento de hitos y objetivos