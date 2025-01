Spain: Labor costs rise by 18.5% more than gross salaries over a five-year period due to the increase in contributions

El Economista | An average salary of 26,555 euros gross per year is associated with an additional labor cost of 9,340 euros, totaling 35,900 euros by the end of 2023. In 2018, before the surge in labor costs, a company paid 30,880 euros in labor charges for a gross payroll of 23,000 euros. Thus, while the gross salary has increased by just over 3,500 euros, total charges have risen by 5,900 euros. In summary, companies today pay 18.5% more in labor costs for the same average salary.

Labor costs include the employee’s gross payroll plus non-salary charges that the company must pay primarily in social security contributions. Even after accounting for deductions and subsidies, labor costs have increased by almost 20% more than employees’ gross salaries over the last five years, particularly intensively after the pandemic. The rise in contributions explains this increase in burdens on companies: an average salary now costs between 1,300 and 1,500 euros more per year in labor costs than it did in 2018.

The mentioned increase in labor costs of an additional 1,300 to 1,500 euros per employee compared to the gross salary represents, based on 2018 figures, an increase of between 14.5% and 20%, depending on the sector. The various increases in contributions, along with the creation of new fees, explain this rise amid a price crisis. The same worker earning the average salary in each sector is significantly more expensive, which has created a barrier to recovering purchasing power after the inflationary period.

Increases in contributions through bases and the creation of new fees that raise the amount payable to the pension fund distort the cost per worker. Construction and industry have seen the most contained percentage increase in costs (both around 15%) between 2018 and 2023, according to calculations based on the latest available data from the Annual Labor Cost Survey conducted by the National Institute of Statistics (INE).

Los costes laborales suben un 18,5% más que los sueldos brutos en un lustro por el alza de cotizaciones

Un salario promedio de 26.555 euros brutos al año lleva aparejado un coste laboral adicional de 9.340 euros, marcando un total de 35.900 euros a cierre de 2023. En 2018, antes del despegue de los costes laborales, una empresa pagaba 30.880 euros en concepto de cargas laborales para una nómina bruta de 23.000 euros. Así, mientras el salario bruto ha crecido algo más de 3.500 euros, las cargas totales lo han hecho en 5.900. En resumen, la empresa paga hoy un 18,5% más por costes laborales para el mismo salario promedio.

Los costes laborales suman la nómina bruta del empleado más las cargas no salariales que debe abonar la empresa esencialmente en cotizaciones a la Seguridad Social. Incluso restando las deducciones y subvenciones, los costes laborales han aumentado casi un 20% más que los sueldos brutos de los empleados en el último lustro, de forma especialmente intensa tras la pandemia. La subida de cotizaciones explica este incremento de las cargas sobre las compañías: un salario promedio cuesta entre 1.300 y 1.500 euros más al año en concepto de costes laborales que en 2018.

El citado incremento de costes laborales de 1.300 a 1.500 euros extra por empleado respecto al sueldo bruto supone, sobre la base de 2018, un aumento de entre el 14,5% y el 20%, según el sector. Las diversas subidas de cotizaciones, además de la creación de nuevas cuotas, explican este incremento en medio de una crisis de precios.

Un mismo trabajador que percibe el salario medio de cada sector es sensiblemente más caro, lo cual ha supuesto una barrera para recuperar el poder adquisitivo tras la etapa inflacionista. Las alzas de cotizaciones a través de las bases y la creación de nuevas cuotas que aumenta el tipo a pagar a la caja de las pensiones vician el coste por trabajador.

La construcción y la industria han protagonizado el aumento de costes más contenido en términos porcentuales (ambas rondan un 15%) entre 2018 y 2023, según cálculos elaborados a partir de los últimos datos disponibles que ofrece la Encuesta Anual de Coste Laboral que elabora el Instituto Nacional de Estadística (INE).